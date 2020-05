Offiziell: Österreichische Bundesliga startet wieder am 2. Juni

Das Nachbarland Deutschlands zieht nach: Die Bundesliga in Österreich wird ebenfalls mit Geisterspielen fortgesetzt. Am Mittwoch verkündete der Liga-Vorsitzende Christian Ebenbauer den offiziellen Termin: Am 2. Juni soll die Saison wieder starten.

