Das Corona-Meter: So ist der Stand bei den 18 Teams vor dem Neustart

Die Bundesliga geht endlich wieder los. Nach über zwei Monaten Corona-Pause wird die Saison mit Geisterspielen fortgesetzt. Der SPORTBUZZER bringt euch mit dem Corona-Meter bei allen 18 Teams auf Stand – und gibt eine Einschätzung ab: Was sind die Ziele? Was ist in der Pause passiert? Wer hat profitiert?

