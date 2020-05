2. Liga kompakt: Bochum schockt Heidenheim – Kiel mit Remis in Regensburg

Die 2. Bundesliga kommt turbulent aus der Corona-Pause. Für den ersten Treffer sorgt Holstein Kiel beim Remis in Regensburg. Heidenheim lässt im Aufstiegskampf federn (0:3 in Bochum). Sandhausen kassiert nach einem frühen Platzverweis eine Pleite in Aue.

