Karl-Heinz Rummenigge hat heftige Kritik am DFB und Verbands-Präsident Fritz Keller. Er sei „irritiert“ über Äußerungen von Keller im Zusammenhang mit der Corona-Krise – und nimmt den DFB in die Pflicht. Außerdem äußerte er sich in dem „Sky“-Interview über die Gehaltsobergrenze.

