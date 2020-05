Training in Kleingruppen ab Dienstag – noch keine Zweikämpfe erlaubt

Die Premier League kehrt am Dienstag zum Trainingsbetrieb zurück. Das entschieden die Klubs am Montag. Die Vereine dürfen allerdings vorerst nur in Kleingruppen trainieren, Zweikämpfe sind nicht erlaubt. Indes könnte die Saison bis August verlängert werden.

