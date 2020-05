Nach langem Hin und Her hat Manuel Neuer seinen Vertrag beim FC Bayern München am Mittwoch verlängert. Bis 2023 ist er nun an den Rekordmeister gebunden. Im Interview mit „FCBayern.tv“ hat sich Neuer nun über seine Vertragsverlängerung geäußert und ein „großes Ziel“ als Anreiz für weitere Jahre beim FCB genannt.

