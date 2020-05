Nach Sturz: HSV-Legende Uwe Seeler erfolgreich an der Hüfte operiert

Aufatmen in Hamburg: Uwe Seeler hat die Notoperation an der Hüfte gut überstanden, wie Hamburger Medien übereinstimmend berichten. Seeler hatte sich bei einem Sturz am Donnerstagabend die Hüfte gebrochen.

