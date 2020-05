Liveticker: Top-Spiel zwischen HSV und Bielefeld, Stuttgart in Kiel gefordert

Mehr Spitzenspiel geht nicht in der 2. Bundesliga. Der Tabellenzweite Hamburger SV empfängt den Ligaprimus Arminia Bielefeld. Verfolger VfB Stuttgart muss bei Holstein Kiel ran, zudem empfängt der Karlsruher SC den VfL Bochum. Verfolgt die Partien am Sonntagmittag in der Konferenz im SPORTBUZZER-Liveticker.

