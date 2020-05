Vier Spiele stehen am Dienstagabend in der 2. Bundesliga an. Im Abstiegskampf ist der 1. FC Nürnberg bei Jahn Regensburg gefordert, der SV Wehen Wiesbaden trifft auf den SV Sandhausen. Weiter oben in der Tabelle kommt es zum Duell zwischen Erzgebirge Aue und dem SV Darmstadt. Zudem trifft Greuther Fürth auf den VfL Osnabrück. Verfolgt die Partien im SPORTBUZZER-Liveticker.

