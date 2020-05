Beinahe im Alleingang führt Kai Havertz Bayer Leverkusen in der Rückrunde in Richtung Champions League. Über die Leistungen des umworbenen Youngsters schwärmte nun auch Freiburg-Trainer Christian Streich, der mit dem SCF am Freitagabend auf Leverkusen trifft.

