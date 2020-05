Sportminister bestätigt Datum: Saison-Fortsetzung in der Serie A am 20. Juni

Nach der Bundesliga kommt auch die Serie A wieder ins Rollen. Am Donnerstag hat Sportminister Vincenzo Spadafora angekündigt, dass die italienische Liga am 20. Juni aus der Corona-Pause starten kann. Zuvor hatte die Liga – analog zum Vorgehen der DFL in Deutschland – ein umfangreiches Hygienekonzept erarbeitet.

Hier weiterlesen