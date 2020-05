Arminia Bielefeld will mit einem Sieg bei Holstein Kiel weiter in Richtung Bundesliga marschieren. Zudem ist Hannover 96 beim SV Sandhausen gefordert, der 1. FC Nürnberg trifft auf den VfL Bochum und der Karlsruher SC muss gegen den FC St. Pauli ran. Verfolgt die Zweitliga-Partien am Samstagmittag in der Konferenz im SPORTBUZZER-Liveticker.

Hier weiterlesen