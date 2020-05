Der FC Schalke 04 bleibt am 29. Bundesliga-Spieltag nach einer desaströsen ersten Halbzeit in der elften Partie in Folge ohne Sieg, verliert auch sein Heimspiel gegen Abstiegskandidat Werder Bremen. Der neue Hertha-Trainer Bruno Labbadia bleibt mit den Berlinern nach einem Sieg gegen den FC Augsburg weiter ungeschlagen.

