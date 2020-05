Borussia Mönchengladbach hat in der Bundesliga zumindest vorübergehend wieder den dritten Platz erobert. Die Rheinländer feiern gegen Union Berlin einen letztlich ungefährdeten Heimsieg und können weiter auf die Teilnahme an der Königsklasse hoffen. Die Gäste aus der Hauptstadt rutschen tiefer in den Abstiegskampf.

