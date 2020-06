Premier-League-Spielplan für Restart fix: Liverpool-Titel in neutralem Stadion?

Am 17. Juni geht der Spielbetrieb in der Premier League nach der Corona-Pause wieder los. Nun hat die Liga die Ansetzungen für die ersten drei Spieltage bekanntgegeben. Nach wie vor steht im Raum, einige Spiele in neutralen Stadien auszutragen – auch mögliche Meister-Spiele des FC Liverpool.

Hier weiterlesen