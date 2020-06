Spieltag der Bundesliga-Rekorde: Wirtz, Müller & Co. knacken historische Marken

So viele Rekorde an einem Spieltag – und drei Spiele stehen noch aus: Die Bundesliga-Spieler und – Teams waren an diesem Samstag auf Rekordjagd. Von Florian Wirtz über Thomas Müller bis Makoto Hasebe: Der SPORTBUZZER bietet eine Übersicht der Bestmarken.

Hier weiterlesen