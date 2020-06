Am 31. Spieltag möglich: Bayern wird Meister, Paderborn steigt ab

In der Bundesliga könnten am kommenden 31. Spieltag die ersten Entscheidungen feststehen: Der FC Bayern steht vor dem Gewinn der Meisterschaft. Der SC Paderborn hat dann vielleicht ebenfalls Gewissheit, den Gang in die 2. Liga antreten zu müssen.

