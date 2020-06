Der als CAS bekannte Court of Arbitration for Sport ist das mächtigste Sportgericht der Welt. Die Urteile des Schweizer Gerichts können gewaltige Folgen haben für Fußball-Klubs und betroffene Athleten in anderen Sportarten. Doch was versteckt sich hinter den drei ominösen Buchstaben? Wer entscheidet überhaupt?

