Bericht: Champions-League-Finale findet am 22. oder 23. August im Estadio da Luz statt

Das Finalturnier der Champions League nimmt laut einem Bericht der „Bild“ immer konkretere Formen an. So werde das Endspiel der Königsklasse bereits eine Woche früher als zuletzt berichtet – nämlich am 22. oder 23. August – ausgetragen. Final-Stadion soll das Estadio da Luz von Benfica Lissabon werden.

Hier weiterlesen