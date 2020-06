„Offensiv-Problem“: Buchwald geht VfB Stuttgart im Aufstiegskampf hart an

Der VfB Stuttgart hat den direkten Aufstieg in die Bundesliga selbst in der Hand. Am Sonntag müssen die Schwaben im Derby beim Karlsruher SC bestehen. Aus Sicht von Ex-Profi Guido Buchwald fehlt dem VfB allerdings der Teamspirit im Aufstiegskampf.

