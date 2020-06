Bielefeld-Aufstieg frühestens am Donnerstag – Trainer Neuhaus: „Kein Drama“

Mit einem Sieg in Sandhausen hätte Arminia Bielefeld sich die Chance erarbeitet, am Montag im Nachholspiel gegen Dresden aufzusteigen. Nach dem 0:0 ist das nun frühestens am Donnerstag möglich. Trainer Uwe Neuhaus sieht es gelassen.

