Der deutsche NBA-Profi Isaac Bonga erlebt die Proteste gegen Rassismus in den USA hautnah mit. Er selbst ist schwarz und hofft auf eine Veränderung, wie er im SPORTBUZZER-Interview erklärt. Dafür will er seine Reichweite in den sozialen Medien nutzen. Zudem spricht er über den Restart der Basketball-Saison.

