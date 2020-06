Der „Club“ ist in Not: Dem 1.FC Nürnberg droht der direkte Sturz von der ersten in die dritte Liga. Nach der Niederlage im 266. Franken-Derby will sich der FCN im Abstiegskampf wieder aufrichten. Dennoch macht sich Ratlosigkeit breit. An Trainer Jens Keller hält der Traditionsverein aber fest.

