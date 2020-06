Fix: NRW erhält Zuschlag für Europa League – Champions League in Lissabon

Die UEFA hat sich entschieden: das Final-Turnier der Europa League wird in Nordrhein-Westfalen ausgetragen. Das abgekürzte Format wird vom 10. bis 21. August gespielt. Die Final-Runde der Champions League mit dem Finale am 23. August findet in Lissabon statt.

