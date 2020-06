Der VfB Stuttgart muss im Aufstiegskampf nachlegen und dreifach gegen den SV Sandhausen punkten. In der 2. Liga trifft zudem Hannover 96 auf den FC St. Pauli, der VfL Bochum muss bei Erzgebirge Aue ran, Jahn Regensburg fordert den Karlsruher SC. Verfolgt die Partien am Mittwochabend in der Konferenz im SPORTBUZZER-Liveticker.

