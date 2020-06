Die Meisterschaft ist offiziell kein erreichbares Ziel mehr für den BVB. Nach dem Bayern-Sieg in Bremen am Dienstagabend muss sich Dortmund auf die Vizemeisterschaft konzentrieren. Top-Torjäger Erling Haaland kehrt gegen Mainz in die Startformation zurück. Manuel Akanji fehlt aufgrund von muskulären Problemen.

