Aufforderung an Verbände: UEFA will Transfer-Periode deutlich verlängern

Aufgrund der Corona-Pandemie werden die Vereine in diesem Jahr voraussichtlich bis in den Herbst hinein Transfers tätigen können. Eine entsprechende Aufforderung verschickte die UEFA an die Nationalverbände. Das Modell dürfte auch in der Bundesliga Anwendung finden.

