Dynamo Dresden steht vor dem Abstieg aus der 2. Liga. Geschäftsführer Michael Born hat nun bekannt gegeben, dass der Verein rechtliche Schritte wegen vermeintlicher Wettbewerbsverzerrung prüft. Dresden-Profi Chris Löwe hatte zuvor heftige Kritik an der DFL geäußert, die Dynamo nach einem positiven Corona-Test in der Vorbereitung acht Spiele in 22 Tagen absolvieren ließ.

