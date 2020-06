In der Premier League haben sich Tottenham Hotspur und Manchester United am Freitagabend 1:1 (1:0)-Unentschieden getrennt. Nach Tottenham-Führung glichen die Gäste spät per Elfmeter aus. Indes hat Daniel Farke mit Norwich erneut verloren und gerät in immer größere Abstiegsnot.

