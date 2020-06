Die deutschen Europapokal-Teilnehmer sind fix: Nach der Niederlage des SC Freiburg in München stehen der VfL Wolfsburg und die TSG Hoffenheim als Europa-League-Vertreter fest. Offen ist noch, wer von beiden in die Qualifikation muss. Diese Entscheidung wird am 34. Spieltag fallen.

Hier weiterlesen