15 Spiele ohne Sieg: Schalke-Trainer Wagner kündigt Aufarbeitung an

Der FC Schalke 04 kommt aus seiner „ewigen“ Krise nicht mehr heraus. Nach der Niederlage gegen den VfL Wolfsburg, dem 15. sieglosen Bundesliga-Spiel in Serie, stellte Trainer David Wagner sich demonstrativ vor seine Mannschaft, will nach dem Spiel gegen den SC Freiburg aber in die Detailanalyse gehen.

Hier weiterlesen