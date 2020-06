Meistertitel mit Liverpool: Das waren die magischen Momente in Klopps Karriere

Er führte Mainz 05 zum ersten Mal in der Vereinsgeschichte in die Bundesliga, war der bis dato letzte Trainer, der dem FC Bayern die deutsche Meisterschaft streitig gemacht hat – spätestens jetzt ist Jürgen Klopp auch in England eine Legende. Am Donnerstag sicherte sich sein FC Liverpool vorzeitig den Premier-League-Titel. Der SPORTBUZZER blickt auf die magischen Momente von Jürgen Klopp zurück.

