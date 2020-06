Erling Haaland ist heiß auf Titel mit dem BVB. Der Norweger, der in der Bundesliga trifft wie am Fließband, hat sich bei Borussia Dortmund hohe Ziele gesetzt. „Ich will nicht immer nur Zweiter werden“, sagte der 19-Jährige. An einen vorzeitigen Abschied denkt der Angreifer nicht – der BVB sei für ihn einer der größten Klubs der Welt.

Hier weiterlesen