Nach dem Corona-Ausbruch in einer Fleischfabrik steht Aufsichtsrats-Boss Clemens Tönnies beim FC Schalke 04 hart in der Kritik. Doch nicht nur bei S04 ist Tönnies involviert: Wie Arminia Bielefeld am Freitag bekannt gab, beendet der Aufsteiger die Zusammenarbeit mit dem Unternehmer.

