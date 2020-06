Lewandowski zum dritten Mal in Folge Torschützenkönig – FCB-Star stellt Müller-Rekord ein

Das hatte bisher nur der „Bomber“ geschafft: Robert Lewandowski krönt sich zum dritten Mal in Folge zum Torschützenkönig in der Bundesliga. Der Bayern-Star erzielte in dieser Saison 34 Treffer.

