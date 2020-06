Werder Bremen hat sich am letzten Spieltag der Bundesliga noch in die Relegation gerettet, dank eines eigenen 6:1-Sieges gegen den 1. FC Köln und dank der Schützenhilfe von Union Berlin gegen Konkurrent Düsseldorf. RND-Sportchef Heiko Ostendorp zieht den Hut vor der Leistung der Berliner, die Sportsgeist an den Tag legten.

