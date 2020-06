Borussia Dortmund geriet am letzten Bundesliga-Spieltag zum Zünglein an der Waage im Rennen um die Europa-League-Plätze zwischen dem VfL Wolfsburg und der TSG Hoffenheim. Auch weil die Kraichgauer den desolaten Vizemeister mit 4:0 abschossen, müssen die Wolfsburger in die Qualifikation. Die Ex-Nationalspieler Lothar Matthäus und Dietmar Hamann kritisierten die Dortmunder scharf für die schwache Leistung.

