Zweitliga-Absteiger fix: Wiesbaden und Dresden müssen in die 3. Liga – Nürnberg in der Relegation

Bereits vor dem Zweitliga-Finale hatten der SV Wehen Wiesbaden und Dynamo Dresden nur minimale Chancen, doch noch die Relegation zu erreichen. Trotz eigenen Punktgewinnen am letzten Spieltag bewahrheitete sich die Prognose: beide Mannschaften müssen in der 3. Liga einen Neuanfang starten, der 1. FC Nürnberg muss in die Relegation.

