Werder nimmt Favoritenrolle an – Heidenheim-Coach: „Druck hat der Milchmann“

Werder Bremen trifft auf den 1. FC Heidenheim – nach den letzten Spieltagen in der 1. und 2. Liga ist klar, wie die Relegation in der kommenden Woche aussieht. Während die Bremer sich nach dem jüngsten Aufschwung in der Favoritenrolle sehen, sieht Trainer Frank Schmidt seinen FCH keineswegs chancenlos.

