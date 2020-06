Der 1. FC Lok Leipzig wird auch in der kommenden Saison in der Regionalliga Nordost spielen. Die Probstheidaer verpassten am Dienstag den so sehnlichst herbeigewünschten Aufstieg in die 3. Liga. Das 1:1 beim SC Verl (Hinspiel 2:2) reichte am Ende nicht.

Hier weiterlesen