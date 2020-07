Für fast alle Klubs ist die Saison bereits vorbei, für Werder Bremen und den 1. FC Heidenheim stehen die beiden wichtigsten Partien dagegen noch an. Es geht um den letzten freien Platz in der Bundesliga. Verfolgt das Hinspiel der Relegation am Donnerstagabend im SPORTBUZZER-Liveticker.

