Spannung bis zum Schluss: Auch in der 3. Liga sind am 38. Spieltag die letzten Entscheidungen in Sachen Aufstieg, Abstieg und Relegation gefallen. Die Würzburger Kickers folgen Eintracht Braunschweig in die 2. Liga, der Chemnitzer FC steigt ab. Der FC Ingolstadt fordert in der Relegation um den Aufstieg den 1. FC Nürnberg.

