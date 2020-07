Bericht: Leipzig macht Henrichs-Transfer perfekt – DFB-Spieler kommt per Leihe

RB Leipzig ist sich nach Informationen der „Bild“ mit dem deutschen Nationalspieler Benjamin Henrichs über einen Wechsel in diesem Sommer einig. Der Abwehrspieler soll zunächst per Leihe von der AS Monaco kommen. Dann soll RB eine Kaufoption besitzen.

