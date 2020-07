Der 1. FC Nürnberg will in der Relegation gegen den bayerischen Nachbarn FC Ingolstadt den Absturz in die Drittklassigkeit abwenden. Der FCI peilt hingegen die sofortige Rückkehr in die 2. Liga an. Die Historie zeigt: Der Drittligist hat in der Relegation oft die besseren Karten.

