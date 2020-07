Die illustre Profi-Karriere von Claudio Pizarro ist am Montag mit dem 2:2 von Werder Bremen in der Relegation gegen den 1. FC Heidenheim auf der Bank zu Ende gegangen. Am Mittwoch hat der 41-Jährige nun über den ihm verwehrten Abschied auf dem Platz und ein mögliches Engagement beim FC Bayern gesprochen.

Hier weiterlesen