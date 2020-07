Offiziell: FC Bayern gegen Chelsea in München – Achtelfinal-Rückspiele in Heimstadien

Jetzt hat es die UEFA offiziell bestätigt: Das Achtelfinal-Rückspiel der Champions League zwischen dem FC Bayern München und FC Chelsea Anfang August findet nicht in Portugal statt, sondern in der Allianz Arena in München. Generell dürfen alle Heimteams ihre noch ausstehenden Spiele im Achtelfinale der Champions- und Europa-League in ihren Heimstadien austragen.

