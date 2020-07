So seht ihr die Ziehung der Viertel- und Halbfinalspiele im Livestream und TV

Live im TV und Stream schauen: Bayer Leverkusen, Eintracht Frankfurt und der VfL Wolfsburg sind noch im Rennen um den Triumph in der Europa League. Auf wen könnten die deutschen Vertreter im Viertel- und Halbfinale potenziell treffen? So seht ihr die Auslosung in der Europa League.

Hier weiterlesen