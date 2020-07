Die Europa League geht im August mit dem Final-Turnier in Nordrhein-Westfalen in ihre heiße Phase. Noch sind Bayer Leverkusen, der VfL Wolfsburg und Eintracht Frankfurt im Wettbewerb vertreten. Vor der Auslosung der nächsten Runden am Freitag beantwortet der SPORTBUZZER beantwortet die wichtigsten Fragen.

Hier weiterlesen