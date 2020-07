Der FC Liverpool hat auf der Jagd nach dem Punkte-Rekord von Manchester City Federn gelassen und dabei erstmals in dieser Premier-League-Saison an der Anfield Road nicht gewonnen. Am Samstagnachmittag kam die Mannschaft von Jürgen Klopp gegen den FC Burnley nicht über ein 1:1 (1:0) hinaus.

Hier weiterlesen