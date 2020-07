Real Madrid hat nach drei Jahren wieder den Titel in der spanischen La Liga erobert. Nach dem entscheidenden 2:1-Sieg gegen den FC Villareal wird Trainer Zinedine Zidane in den höchsten Tönen gelobt. In der Partie sorgte aber auch Kapitän Sergio Ramos mit einem streitbaren Elfmeter für Aufsehen.

